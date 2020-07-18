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В Украине курс доллара совершил новый скачок, а евро пробил максимум

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,2 т.
В Украине курс доллара совершил новый скачок, а евро пробил максимум

Украинцев ждет новый курс доллара .

НБУ установил официальный курс доллара на выходные на уровне 27,27 грн (+16 копеек за сутки). Европейская валюта подорожала на 9 копеек за сутки – до 31,12 грн. Таким образом евро взлетел до максимума за год.

Об этом сказано на официальном сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 18-19 июля

  • 100 долларов США – 2727 грн;

  • 100 евро – 3112 грн.

Курс доллара

Курс доллара (НБУ)

Курс евро

Курс евро (НБУ)

НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 27,2 грн/$

  • Продажа – 27,57 грн/$

Курс доллара в банках

Курс доллара в банках (Минфин)

Евро:

  • Покупка – 30,8 грн/€

  • Продажа – 31,35 грн/€

Курс евро в банках

Курс евро в банках (Минфин)

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 27,3 грн/$

  • Продажа – 27,45 грн/$

Курс доллара в обменниках

Курс доллара в обменниках (kurs.com)

Евро:

  • Покупка – 31,19 грн/€

  • Продажа – 31,36 грн/€

Курс евро в обменниках

Курс евро в обменниках (kurs.com)

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 27,35 грн/$

  • Продажа – 27,44 грн/$

Курс доллара на черном рынке

Курс доллара на черном рынке (Минфин)

Евро:

  • Покупка – 31,00 грн/€

  • Продажа – 31,13 грн/€

Курс евро на черном рынке

Курс евро на черном рынке (Минфин)

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 17 июля, вырос и установился на уровне – 27,27 грн (+16 коп.).

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