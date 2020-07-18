В Украине курс доллара совершил новый скачок, а евро пробил максимум
Украинцев ждет новый курс доллара .
НБУ установил официальный курс доллара на выходные на уровне 27,27 грн (+16 копеек за сутки). Европейская валюта подорожала на 9 копеек за сутки – до 31,12 грн. Таким образом евро взлетел до максимума за год.
Об этом сказано на официальном сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 18-19 июля
100 долларов США – 2727 грн;
100 евро – 3112 грн.
Курс доллара (НБУ)
Курс евро (НБУ)
НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,2 грн/$
Продажа – 27,57 грн/$
Курс доллара в банках (Минфин)
Евро:
Покупка – 30,8 грн/€
Продажа – 31,35 грн/€
Курс евро в банках (Минфин)
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,3 грн/$
Продажа – 27,45 грн/$
Курс доллара в обменниках (kurs.com)
Евро:
Покупка – 31,19 грн/€
Продажа – 31,36 грн/€
Курс евро в обменниках (kurs.com)
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 27,35 грн/$
Продажа – 27,44 грн/$
Курс доллара на черном рынке (Минфин)
Евро:
Покупка – 31,00 грн/€
Продажа – 31,13 грн/€
Курс евро на черном рынке (Минфин)
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара в пятницу, 17 июля, вырос и установился на уровне – 27,27 грн (+16 коп.).