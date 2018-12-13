В Украине крупный завод Фирташа вернут государству

Центральный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляции представителей украинского олигарха Дмитрия Фирташа по возвращению государству целостного имущественного комплекса Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК).

Теперь Специализированная антикоррупционная прокуратура ожидает провозглашения полного текста принятого постановления, чтобы начать процедуру реального возвращения комбината государству, пишет пресс-служба САП в Facebook.

Антикоррупционная прокуратура еще в 2016 году подала в Хозяйственный суд Киева исковое заявление с требованием расторгнуть договор об учреждении ЗТМК, как противоречащего интересам государства.

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В 2013 году при президентстве Виктора Януковича Фонд госимущества Украины заключил с "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний Фирташа DF Group, договор об учреждении комбината.

ФГИ передало в уставный капитал этой компании целостный имущественный комплекс ЗТМК, а "Толексис" – вклад в размере 110 млн долларов, который должен был пойти на модернизацию производства.

Несмотря на то, что контрольный пакет предприятия (51%) остался у государства, фактический контроль над комбинатом установил новый менеджмент. В результате большинство из привлеченных инвестиций были растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ЗТМК за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм.

Дмитрий Фирташ

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю. Братьев называют бывшими спаринг-партнерами президента России Владимира Путина по дзюдо.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского в Испанию.