В Украине крупнейшие операторы раскупили лицензии на 4G: опубликован список

В Украине три крупнейших мобильных оператора выиграли лоты на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц.

Об этом стало известно из торгов "с голоса", которые состоялись в Украинском государственном центре радиочастот.

В частности, Lifecell выиграл первый крупнейший лот с ценой 601,6 млн гривен при стартовых 572 млн гривен, а также второй лот с ценой 307,65 млн гривен при стартовых 293 млн гривен.

Новости Украина сделала важный шаг на пути к запуску 4G

"Киевстар" выиграл третий и четвертый лот по стартовой цене каждого в 293 млн гривен, а также пятый лот с ценой 330,3 млн гривен при стартовой цене 286 млн гривен.

"Vodafone Украина" выиграл шестой лот с ценой 345 млн гривен при стартовой цене 286 млн грн, а также седьмой лот по стартовой цене 286 млн гривен.

Срок действия данных лицензий составляет 15 лет.

Покупка лицензий состоится после того, как мобильные операторы перечислят средства в казначейство. Суммарно государство получит за лицензии более 2,4 млрд гривен.

Соответствующую новость прокомментировал и президент Петр Порошенко. По его словам, Украина сделала новый шаг к современным технологиям.

"Успешный конкурс на лицензии связи четвертого поколения, который прошел во исполнение моего указа, радует не только почти 2,5 млрд гривен в государственный бюджет. Это еще один шаг Украины к новым современным технологиям. Несколько лет назад мы внедрили 3G, а теперь идем дальше в построении успешной страны", – пишет глава государства в Facebook.

Как сообщал "Обозреватель", 17 января крупнейшие сотовые операторы Украины "Киевстар", lifecell и Vodafone договорились провести 3G-сети в киевском метрополитене.