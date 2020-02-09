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9 февраля • обновлено в 14:27
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В Украине криминализуют контрабанду: Нефедов рассказал детали

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В Украине планируют на законодательном уровне криминализировать контрабанду, которая связана с получением сверхприбыли при вывозе подакцизных товаров.

Об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в интервью DT.UA. По его словам, во второй половине 2020 года в стране также заработает электронный сервис по декларированию и уплате пошлины гражданами за ввозимые товары.

"Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС. Сейчас общаемся с Минюстом, который считает, что надо корректно выписать текст, потому что административное производство проходит значительно быстрее, чем уголовное", – отметил он.

Максим Нефедов рассказал детали законопроекта о криминализации контрабанды в Украине

Максим Нефедов рассказал детали законопроекта о криминализации контрабанды в Украине

По словам Нефедова, уголовные производство в Украине действительно длится годами. При этом некоторые чиновники выдвигают такие предложения по внесению изменений в законы, которые в наших "специфических реалиях со специфическими судами" могут привести к тому, что на бумаге все будет выглядеть жестче, но в реальности результаты будут хуже.

Главный таможенник подчеркнул, что ведомство не поддерживает этой позиции и выступает за криминализацию, как это есть во многих странах. Однако их предложение состоит в том, чтобы ввести наказание для контрабандиста в виде лишения свободы только с достаточно высокого порога.

"Если, например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать авто и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока. Только в случае, если везут коммерческую партию, например на миллион долларов, тут уже должно быть уголовное наказание", – объясняет Нефедов.

Он добавил, что они уже подготовили один законопроект по криминализации, получили определенные замечания и сейчас работают с Еропейським Союзом, чтобы подготовить вторую итерацию соответствующего проекта закона.

"Насколько мне известно, Офис президента поддерживает такую позицию", – подытожил глава ГТС.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда совместно с работниками таможни обнаружили автомобиль Range Rover, наполненный контрабандными блоками сигарет.

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Автор
Марта Рок
Темы
контрабанда Контрабанда в Украине
Персона
Максим Нефедов
Место
Украина
Теги
сигареты Государственная таможенная служба Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
это он в ночном клубе с голыми тетками разрабатывает проекты законов?
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