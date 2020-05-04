В Украине компании массово сокращают персонал: какие сферы пострадали из-за карантина

Подавляющее большинство компаний Украины запланировали сокращения работников из-за карантина, введенного вследствие вспышки коронавируса.

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Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Украины, организованном Нацбанком.

Согласно полученным данным, наиболее пессимистические ожидания у предприятий сферы услуг. Значительное количество компаний планирует проводить сокращение работников, особенно в сфере строительства, или отправляет в отпуск за свой счет.

Все компании ухудшили ожидания по объемам производства и продаж. Это касается как тех предприятий, которые работают на внутреннем рынке, так и экспортеров. В то же время снизились ожидания относительно цен на товары собственного производства и услуги.

"В ходе опроса многие предприниматели отмечали сложность организации удаленной работы, а также отмечают проблемы с уплатой налогов (ЕСВ в частности). Также бизнес отмечает о необходимости в кредитных каникулах и поддержки от государства", - рассказал директор департамента статистики и отчетности НБУ Юрий Половньов.

В целом индекс деловой активности украинских компаний снизился с 45,8 пунктов в марте до 29,9 в апреле. Любое значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса. Аналогичные индексы в других странах демонстрируют схожую динамику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине от 20 до 40% салонов красоты не смогут запуститься вновь после отмены карантина из-за отсутствия денег у представителей малого и среднего бизнеса.

Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.