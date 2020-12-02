В Украине количество рейдерских захватов выросло в 2,5 раза

Роман Груша Экономика 14:45, 2.12.2020 Обновлено: 14:45, 2.12.2020

В Украине за последние пять лет количество уголовных производств за рейдерство выросло в 2,5 раза.

За 2015 год было открыто 290 уголовных производств, а в 2019 году – 786. Об этом сообщает Опендатабот.

Тенденция на увеличение сохраняется. За 8 месяцев 2020 года открыто уголовное производство по 606 случаям, связанным с рейдерством.

Чаще всего в суде рассматриваются дела о рейдерстве, касающиеся статьи 205 УК, – подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и ФЛП. Из 451 открытого производства в суд дошло 262 дела или 55%.

Дела, связанные с 206 статьей УК, – противодействие хозяйственной деятельности и противоправное завладение имуществом – в суд почти не доходят. За 2020 год в суде были рассмотрены только два таких дела.

Опендатабот
Опендатабот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине рейдеры не пустили на работу около 100 работников элеватора. Во время разборок подстрелили блогера и активиста Кирилла Яковлева.

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