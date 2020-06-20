В Украине из-за неурожая клубники ее цена достигла 80-120 грн за килограмм. Это вдвое превышает прошлогоднюю стоимость ягоды. Однако уже в ближайшее время ожидают урожай средней клубники, которая должна упасть в цене.

Об этом говорится в материале ВВС. По словам фермеров, неурожай клубники был вызван заморозками в апреле и мае, аномальными погодными условия в виде засухи, а затем проливными дождями с градом.

Владелец ягодной фермы на Житомирщине Ярослав Молчун заявил, что к 2020 году ситуация с урожаем клубники сложилась наихудшая за все время.

"У нас была аномально сухая зима, после этого – очень холодная весна, потом пошли дожди. Такие погодные условия не позволяли накопить запас питательных веществ, которые бы дали возможность формировать хорошие саженцы, – пояснил он.

Цены на клубнику выросли до 100 грн Getty Images

Он отметил, что для клубники нужна теплая погода, потому что солнце является определяющим для накопления вкуса.

"Много ягод начали гнить прямо в поле и пропали. Еще было несколько заморозков – в апреле и в начале мая. Ранние ягоды вымерзли полностью, а выжившие, добили дожди", – рассказал Ярослав.

Когда ожидать снижения цены на клубнику

Владелец фермерского хозяйства Николай Стецкив объяснил – цена на ягоду идет вниз.

Цены на клубнику выросли до 100 грн Getty Images

"Из-за чрезмерного количества влаги ягода стала мягкой и нежной, поэтому она не может долго стоять и ее начнут выбрасывать или продавать по более низкой цене", – рассказал он.

Стецькив надеется, что у фермеров будет урожай средней клубники, что позволит опустить цены до низших отметок – в пределах 50-60 грн.

"Тогда это цена, которая позволяет фермеру зарабатывать. Другие цены, которые были в предыдущие годы, – 25-30 грн – не объективны", – добавил он.

Цены на клубнику выросли до 100 грн Getty Images

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на начало июня цены на фрукты и ягоды установили исторический рекорд по стоимости. Больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на клубнику – в среднем в 2,6 раза.