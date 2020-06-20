В Украине клубника подорожала до 100 грн: фермеры объяснили рекорд
В Украине из-за неурожая клубники ее цена достигла 80-120 грн за килограмм. Это вдвое превышает прошлогоднюю стоимость ягоды. Однако уже в ближайшее время ожидают урожай средней клубники, которая должна упасть в цене.
Об этом говорится в материале ВВС. По словам фермеров, неурожай клубники был вызван заморозками в апреле и мае, аномальными погодными условия в виде засухи, а затем проливными дождями с градом.
Владелец ягодной фермы на Житомирщине Ярослав Молчун заявил, что к 2020 году ситуация с урожаем клубники сложилась наихудшая за все время.
"У нас была аномально сухая зима, после этого – очень холодная весна, потом пошли дожди. Такие погодные условия не позволяли накопить запас питательных веществ, которые бы дали возможность формировать хорошие саженцы, – пояснил он.
Он отметил, что для клубники нужна теплая погода, потому что солнце является определяющим для накопления вкуса.
"Много ягод начали гнить прямо в поле и пропали. Еще было несколько заморозков – в апреле и в начале мая. Ранние ягоды вымерзли полностью, а выжившие, добили дожди", – рассказал Ярослав.
Когда ожидать снижения цены на клубнику
Владелец фермерского хозяйства Николай Стецкив объяснил – цена на ягоду идет вниз.
"Из-за чрезмерного количества влаги ягода стала мягкой и нежной, поэтому она не может долго стоять и ее начнут выбрасывать или продавать по более низкой цене", – рассказал он.
Стецькив надеется, что у фермеров будет урожай средней клубники, что позволит опустить цены до низших отметок – в пределах 50-60 грн.
"Тогда это цена, которая позволяет фермеру зарабатывать. Другие цены, которые были в предыдущие годы, – 25-30 грн – не объективны", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на начало июня цены на фрукты и ягоды установили исторический рекорд по стоимости. Больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на клубнику – в среднем в 2,6 раза.