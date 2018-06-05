В Украине каждый второй не получит пенсию в 60 лет: за что жить

Уже через 10 лет на пенсию смогут выйти только 55% 60-летних. Остальным придется работать до 63 или 65 лет. Такое нововведение предусмотрено принятой в октябре 2017-го пенсионной реформой. Тем, кто не заработает на пенсию, придется либо продолжить трудиться, либо довольствоваться социальной выплатой, размер которой может быть даже меньше прожиточного минимума.

Чтобы не остаться в старости за чертою бедности, готовиться к пенсии нужно как минимум за 30 лет до нее. Причем копить на заслуженной отдых стоит и тем, кто получит пенсию от государства, и тем, кто останется без нее.

OBOZREVATEL разобрался, как украинцам правильно подготовиться к пенсии.

Почему нужно копить на старость

Украинские пенсии остаются одними из самых низких в Европе. На данный момент средняя выплата составляет около 2,5 тыс. грн, а средняя заработная плата - 8,5 тыс. грн. То есть средняя пенсия - около 30% средней зарплаты. В нормальной ситуации этот показатель должен быть на уровне 40-60%. Для примера, с официальной зарплатой в 10 тыс. грн и 35 годами стажа по действующим правилам можно получить пенсию размером около 2,3 тыс. грн. Это всего лишь 23% последней зарплаты.

Фактический прожиточный минимум для пенсионера - 2772 грн, подсчитали в Министерстве социальной политики. Все, кто получает меньше, фактически живут за чертою бедности. А это абсолютное большинство украинцев старше 60 лет.

В Украине, помимо частных фондов, действует солидарный уровень пенсионной системы. Работающие своими взносами обеспечивают пенсии тем, кто уже вышел на "заслуженный отдых". Согласно закону, украинцы могут получать сразу три пенсии: из солидарного, обязательного накопительного (не работает) и добровольного накопительного (частные фонды) уровней. Только три эти выплаты в сумме могут обеспечить достойную старость.

Доверие к частным фондам в Украине невысокое. Даже министр соцполитики Андрей Рева в эфире телеканала ObozTV сказал, что риск банкротства исключать нельзя. "Посмотрите на банковскую систему - что у нас случилось со многими банками", - привел пример министр.

В среднем украинцы живут на пенсии около 17 лет. Чтобы самостоятельно обеспечить себе старость, копить на 17 лет пенсии нужно как минимум 34 года. И начинать лучше в 25-26 лет. Инструментов для накопления в Украине не так много, как в странах с развитой экономикой. Частные лица не могут инвестировать в акции компаний, нет крупных пенсионных программ, которые пользуются доверием на рынке. Несмотря на это, накопить на старость может практически любой украинец.

Как откладывать деньги

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики сходятся во мнении: копить наличку "под матрасом" нельзя. Во-первых, деньги съест инфляция. Даже если ежемесячно покупать доллары, то через 30 лет далеко не факт, что за них удастся безбедно жить около 17 лет. Любая валюта, даже американская, имеет свойство терять свою стоимость.

Деньги должны работать. Самой надежной и консервативной инвестицией считается открытие банковского вклада. С его помощью можно не только сохранить деньги, но и накопить их. Но и тут есть свои "но". При закрытии банка вкладчик имеет право только на 200 тыс. грн, остальные сбережения просто сгорают. То есть если за 20 лет накопить в банке 2 млн грн, после неожиданного закрытия вернут всего лишь 10% - 200 тыс. Поэтому лучше открывать счета в разных банках таким образом, чтобы максимальная сумма вклада не превышала 200 тысяч. Чтобы диверсифицировать (разделить) риски, также можно открыть и валютный счет. В среднем украинец может откладывать до 30% своего дохода, объяснил финансовый консультант Алексей Половинкин.

Если заработная плата стабильно находится на уровне $500, то за 20 лет можно накопить $36 тысяч. На безбедную старость этой суммы может не хватить, но и голодать не придется. Если же украинцу со средней зарплатой в Киеве начать копить в 25 лет, то к 60 годам можно собрать около $63 тыс. Стоит учитывать, что расчеты – ориентировочные и не учитывают проценты по банковским вкладам.

Как говорит эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко, в Украине банковский вклад – скорее способ краткосрочной инвестиции. А вот откладывать деньги на старость нужно с помощью пенсионных фондов – их деятельность тщательно контролируется законом, и они не могут закрыться и исчезнуть вместе с накоплениями.

Эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк уверен, что лучшая инвестиция – покупка однокомнатной квартиры в Киеве недалеко от метро. Такую недвижимость всегда можно продать или сдать в аренду. На данный момент "однушку" в столице можно сдать в аренду за 6-7 тыс. грн. Если у пенсионера есть вторая квартира, то такая "прибавка" к пенсии может стать даже более ощутимой, чем процент по небольшому банковскому вкладу. И если со сбережениями в фондах или банках есть риски, то квартира никуда не денется, уверен Бабуряк.

"На самом деле накопить на квартиру легче, чем на старость. Если у вас уже есть вторая квартира, вы можете за 5 лет собрать стартовый капитал, инвестировать в новостройку, например", - рассказывает эксперт.

Если нет ни сбережений, ни пенсии

Государство по закону не может оставить украинцев пенсионного возраста без помощи. Так, если есть хотя бы 15 лет стажа, пенсию можно будет получить в 65 лет. Скорее всего, это будет минималка – на данный момент 1373 грн. По новым правилам требования для того, чтобы выйти на пенсию, будут постепенно расти. В результате в 2028 году только те 60-летние, которые заработали 35 лет стажа, смогут выйти на заслуженный отдых вовремя.

Если нет и 15 лет стажа, то пенсия вовсе не положена. Вместо этого государство обязано предоставить социальную помощь в случае, если доход нетрудоспособного ниже минимума. Для примера, если 60-летний украинец имеет всего 8 лет стажа, до конца жизни государство будет выплачивать ему разницу между его доходам и минимальной пенсией. Если дохода нет совсем, то такой украинец скорее всего будет получать незаработанную минимальную пенсию.

К слову, также в Украине можно купить до 5 лет стажа. Правда, стоимость одного месяца на данный момент – больше 1,5 тыс. грн. Если пенсия будет ниже, докупать стаж стоит только в том случае, если не хватает до 15 лет. Таким образом, купив стаж, можно в 65 лет выйти на пенсию и получать ее до конца жизни. Если же и так есть 15 лет стажа, до докупать "рабочие месяцы" стоит только в том случае, если размер пенсии будет значительно превышать 1,5 тысячи.

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как в Украине планируют запустить накопительный фонд пенсионной системы.