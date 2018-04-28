В Украине кардинально урезали субсидии: сократили нормы и запретили машины

Миллионы украинцев больше не смогут претендовать на коммунальные скидки. Кабинет министров принял решение провести масштабную проверку и больше не давать субсидии тем, у кого есть относительно новая машина, большая квартира или дом. Кроме того, правительство сократило нормы потребления, и теперь тем, кто останется с субсидией, придется либо экономить, либо платить больше.

"Обозреватель" разобрался, как поменяли программу и кто может лишиться помощи.

По новым нормативам

В прошедшем отопительном сезоне субсидия покрывала 5 кубометров газа на отопление одного квадратного метра жилья. С 1 мая норматив сокращают до 4,5 кубометров. К примеру, если раньше на отопление квартиры площадью 60 квадратов компенсировали 300 кубов, то в следующем отопительном сезоне придется тратить не больше 270 кубометров. Если не начать сэкономить, то за "лишние" 30 кубометров придется платить без скидки. По действующему тарифу это около 207 грн.

Пропорционально сократили и норматив электроэнергии, которую выделяют на отопление. К слову, источник "Обозревателя" в правительстве еще несколько недель назад сообщал о возможном сокращении нормы, однако окончательное решение приняли только на днях.

Снижение социальных нормативов предусмотрено в меморандуме с МВФ, на таком решении также настаивают и другие международные партнеры Украины. Так, в прошлом году во время открытой дискуссии замдиректора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марина Петров заявила, что условия для субсидиантов в Украине слишком шикарные для такой бедной страны. В пример Петров привела Молдову, где субсидия предоставляется на отопление не всего дома, а, например, одной комнаты. Поэтому бедные семьи, которые оформили субсидии, на зиму закрывают весь дом и переезжают в одну отапливаемую комнату.

Эксперт в сфере энергоэффективности Анна Акерманн поясняет: большинство многоэтажек действительно использует меньше тепла, чем это предусмотрено старыми нормативами. Так, примерно 80% домов после установки счетчика стали платить за отопление в среднем на 25-30% меньше. Но дело не только в завышенных нормативах. Украинцы в домах со счетчиками понимают, что чем больше они "сжигают", тем больше придется заплатить. Поэтому, если платить по реальному потреблению, а не норме, возникает стимул экономить энергоресурсы.

Сюрприз для безработных и новые правила

В Украине количество официально безработных колеблется в пределах 350 тыс. человек. При этом из 26 млн экономически активного населения работает всего 16 млн человек. После нововведений претендовать на субсидии смогут только те безработные, которые зарегистрировались в Службе занятости. Остальным автоматически засчитают доход в размере 5286 грн (три прожиточных минимума). И при таком доходе на одного члена семьи субсидия не положена.

Еще одно важное решение – при назначении субсидии будут учитывать и имущественное положение семьи. Есть машина или большая квартира – нет субсидии. Кабинет министров впервые после подорожания коммунальных услуг принял такое решение. Так, скидку заберут у всех семей, которые владеют автомобилем не старше пяти лет, квартирой площадью от 120 квадратных метров и домом площадью от 200 квадратных метров. Таким семьям придется самим и по полной стоимости оплачивать коммунальные услуги.

Кроме того, теперь субсидиантам придется указывать и доход от сдачи недвижимости в аренду. "В городах-миллионниках нередкими стали случаи сдачи квартир в аренду с своеобразным бонусом - оформленной субсидией на коммунальные услуги. При этом собственники жилья не только получают доходы, но и имеют транспортные средства или другие предметы роскоши", - поясняют на сайте Кабмина.

О необходимости учитывать при назначении субсидий имущественное положение в Украине говорят уже несколько лет. Как уже писал "Обозреватель", при действующей системе практически невозможно обнаружить, к примеру, теневой доход от сдачи квартиры в аренду. Для примера, если в собственности семьи находятся три квартиры, но при этом она официально живет на минималку, такая семья по старой системе могла оформить субсидию по месту своего жительства, а две свободные квартиры сдавать в аренду.

Параллельно с ужесточением самой программы в правительстве также планируют усилить контроль. На днях Министерство финансов презентовал законопроект, который предусматривает трехэтапную проверку всех субсидиантов. Причем проверять будут и спустя три года после того, как скидку отменят. В то же время Министерство социальной политики предлагает разрешить социальным инспекторам ходить по квартирам льготников и инициировать аудит материального положения льготников. В результате всех нововведений правительства, согласно оценкам экспертов, два миллиона семей потеряют скидки на коммунальные услуги уже с 1 мая 2018-го, когда нововведения вступают в силу.

После ужесточения программы субсидии будут предоставляться живыми деньгами. То есть уже к следующему отопительному сезону их монетизируют.