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В Украине кардинально поменяли номера банковских счетов: в чем различие

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Украинская банковская система с 5 августа 2019 года перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.

Новые счета теперь будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка, объясняют в пресс-службе НБУ.

29 символов будут идти в такой последовательности:

  1. код страны (UA);

  2. контрольный разряд (2 цифры);

  3. код банка (6 цифр);

  4. счет (длина номера счета не фиксируется, до 31 октября 2019 года он может быть от 5 до 14 символов, с 1 ноября — от 5 до 19 символов).

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Действующие номера счетов также будут изменены.

С 1 ноября 2019 года использование IBAN станет обязательным для всех клиентов банков во время перевода средств. При этом все платежные картки остаются действительными и являются платежными инструментами, которые позволяют инициировать перевод средств с банковского счета.

Счет в банке

Счет в банке

Delo.ua

В переходном периоде с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков смогут указывать в платежных документах как действующий счет, так и счет по стандарту IBAN.

Как отмечают в НБУ, переход на новый стандарт позволит сократить количество обязательных реквизитов для платежных документов. Переводы как в границах Украины, так и за ее пределами будут проводиться быстрее, станет проще идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк, который их обслуживает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский прокомментировал последствия введения банковского стандарта IBAN.

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Место
Украина
Теги
НБУ банк банковская карта
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов все через жопу даже счёта в банке
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