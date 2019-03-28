В Украине изменят тариф на газ: сколько придется платить

В Украине с 1 апреля пересмотрят тариф на газ – население вместо 8,55 будет платить 8,38 гривни за кубометр.

Соответствующее решение принял "Нафтогаз" в связи со значительным снижением цен на мировом рынке, говорится в публикации OBOZREVATEL.

В то же время бизнес будет платить за такие же объемы голубого топлива всего 5,9 гривни за кубометр. Впервые за несколько лет цены по правительственному проекту выше рыночной стоимости.

"На европейском рынке за последние месяцы цена снизилась настолько, что с апреля украинские газовые трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене ниже, чем текущая цена, установленная для населения", – отмечал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

При этом, чтобы значительно урезать тарифы (хотя бы до уровня рыночных цен), необходимо разрешение Международного валютного фонда. Украина, подписывая меморандум, согласовала подорожание газа в несколько этапов и приняла соответствующее постановление. Однако в постановлении не было предусмотрено варианта, при котором газ на европейском рынке дешевеет, а не дорожает.

В Кабинете министров уже заявили, что соответствующие переговоры проводят – главное добиться отмены подорожания газа в мае, а не урезать цену. Если действующее постановление не пересмотрят, уже через месяц украинцы будут платить за каждый кубометр больше 10 гривен. В итоге, если на открытом рынке стоимость голубого топлива не взлетит, промышленные потребители будут платить на 20-30% меньше простых украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что новые платежки за газ, которые получили украинцы в январе, рассчитанны законно и потребители могут осуществлять оплату за ними.

Напомним: в "Нафтогазе" сообщили, что из-за отмены судом нормами потребления газа, украинцы, у которых не установлено газового счетчика, получили завышенные платежки за газ. Для решения этой ситуации призвали граждан жаловаться на правительственную горячую линию.

Через доначисления лишних объемов газа потребителям, в НКРЭКУ предложили провести внеплановую проверку 20 облгазов. Компаниям грозит штраф в размере 850 тыс. гривен.

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