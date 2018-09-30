Курс доллара изменится: что ждет украинцев уже в ближайшее время

В Украине курс доллара в первую неделю октября 2018-го будет находится около отметки в 28 грн/$. На прошедшей неделе ожидалось, что гривня будет снижаться из-за выплат НДС. Бизнес получает миллиарды компенсаций в гривне, а после выходит на валютный рынок и скупает доллары. Однако в конце сентября государство разделило выплаты на две части. Кроме того, в конце месяца активизировались и продавцы. В результате на наличном рынке американская валюта продавалась по 28,1-28,2 грн/$, а справочный курс НБУ составил 28,29 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом доллара в Украине с 1 по 7 октября.

Прогноз на неделю

Традиционно в первой половине месяца стоимость доллара на валютных рынках снижается. Причин для этого несколько, в том числе и активизация продавцов. В октябре, отмечает финансовый аналитик Владимир Мазуренко, первые семь дней ощутимых колебаний ожидать не стоит. По прогнозам эксперта, курс доллара будет колебаться около отметок 28-28,3 грн/$.

"Скорее всего, возможно незначительное укрепление. На прошлой неделе участники рынка ожидали подорожание американской валюты накануне грядущей компенсации НДС. Где-то 5 млрд грн получили экспортеры, но они достаточно ограниченно повлияли на рынок", - рассказывает Мазуренко

В то же время аналитик "Альпари" Максим Пархоменко вовсе считает, что на следующей неделе курс доллара в Украине будет находиться вблизи психологической отметки 28 грн/$.

"В итоге неделю мы торгуемся без изменений. После импульса в августе курс стабилизировался возле отметки 28 гривен за доллар. На данный момент мы продолжим торговаться возле этой зоны. Не стоит ожидать укрепления курса до более низких отметок", - прогнозирует Пархоменко.

Однако в октябре стоимость валюты может значительно вырасти. Так, согласно оценкам руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, в октябре возможен достаточно широкий диапазон от 28 до 29 грн/$. В целом же эксперты отмечают: октябрь – традиционно период девальвации, поэтому ожидать укрепление гривни в этот период не стоит.

Фактор МВФ: решение снова отсрочили

Максим Пархоменко считает, что ситуация с МВФ уже отобразилась на курсе гривни и отсутствие транша в 2018 году на курс существенно не повлияет. В то же время Паращий уверен: важнее даже получение сигнала о том, что Украина получит очередной транш от МВФ.

"Действительно, очень многое будет зависеть от новостей от МВФ. Но я бы не сказал, что тут вопрос задержка или не задержка. Самое главное – будут ли перспективы получения следующего транша, или будут новости, которые могут перечеркнуть такую возможность", - рассказывает аналитик

Эксперты отмечают: если помимо рекомендаций о повышении тарифа на газ, МВФ настаивает на принятии государственного бюджета на 2019-й, в ближайшее время получить средства не получится.

"Сейчас не так важно, получим ли мы кредит МВФ или нет. Вопрос такой: скажет ли МВФ, что договоренность не достигнута. Если скажет, и инвесторы и кредиторы изменят свое отношение к стране. Если Минфин получает кредиты на внешних рынках под 9%, то после такой новости и 9% покажутся низкой ставкой. Это вопрос доверия. МВФ своим присутствием дает "зеленый сигнал" - работать со страной можно", - рассказывает Владимир Мазуренко.

Несколько дней назад Кабинет министров принял решение пересмотреть тариф на газ 18 октября (ранее планировали повысить цену 1 октября). Новый тариф на голубое топливо – одно из условий получение кредитного транша МВФ. Министр соцполитики Андрей Рева заявил: если с Фондом не договорятся, газ не подорожает. Уже в октябре, судя по цене на газ, можно будет судить о том, удалось ли достичь договоренностей с МВФ.