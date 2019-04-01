В Украине изменился тариф на газ: сколько заплатим

В Украине с 1 апреля снижается цена на газ для бытовых потребителей на 2%. При этом не устанавливается максимально возможная торговая наценка поставщика.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины". "ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" снижает цену на апрель для своих бытовых потребителей на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством", — говорится в сообщении.

Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей "Нафтогаза" составит 8,38 грн за кубометр вместо 8,55 грн за кубометр (с НДС и расходами на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Status Quo

В то же время бизнес будет платить за такие же объемы голубого топлива всего 5,9 гривни за кубометр. Впервые за несколько лет цены по правительственному проекту выше рыночной стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января Кабмин принял решение уменьшить нормы потребления газа для граждан без счетчика до 3,29 кубометра на человека. Такое решение было принято после того, как облгазы через суд вернули нормы потребления, которые в три раза выше предыдущих.

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