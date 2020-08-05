Зеленский упростил жизнь украинским ФЛП и увеличил стипендии сиротам

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа подписал два закона: об увеличении стипендии детям-сиротам и лишенным родительской опеки, а также о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физлиц-предпринимателей.

Соцвыплаты для детей-сирот

Как сообщается на сайте Офиса президента, первым документом предусмотрено увеличение размера стипендии и ежегодной денежной помощи на приобретение детьми учебной литературы.

Детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, а также ученикам, студентам (курсантам), которые во время обучения и в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, предоставлено право на получение социальной стипендии, должностного оклада во всех учреждениях высшего образования, независимо от их ведомственного подчинения.

Размер стипендии/оклада должен составить не менее 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении 18 лет – 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Закон вводится в действие с 1 января 2021 года.

Новшества для ФЛП

Второй подписанный президентом закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц-предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширения его функционала.

В частности, обязательная книга учета доходов для ФЛП будет отменена. ФЛП I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме – бумажной или электронной – с указанием суммы дохода за месяц.

Кроме того, закон отменил договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика. Предусмотрено, что в электронном кабинете будут отображаться налоговые уведомления.

Также в Налоговый кодекс будут внесены изменения "с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов", сказано в сообщении ОП.

В частности, законом облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Кабмин Украины одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО/ООС.