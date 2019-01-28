В Украине из-за схем Фукса могут взлететь тарифы на газ: последствие гибридной войны

Газовая независимость Украины под угрозой, а тарифы могут взлететь уже в конце 2019-го. В результате ряда схем украинские газовые месторождения достались российскому олигарху Павлу Фуксу, которого СМИ связывают с ФСБ РФ.

Это привело к срыву энергетической независимости – вместо госкомпаний лицензии на добычу получил Фукс, а планы нарастить объем государственной газодобычи до 20 млрд куб. м в год, провалились. Украина рискует оказаться в зависимости от нового газового олигарха с российским паспортом.

OBOZREVATEL разобрался, почему в Украине срывают план “энергетической безопасности" и как из-за этого могут взлететь тарифы.

Важное:

Украина срывает план по наращиванию объемов добычи собственного газа;

государственные компании не могут получить лицензии на добычу газа, вместо этого разрешения получают компании Фукса;

провернуть газовую схему практически невозможно без помощи коррупционеров во власти;

Фукс получил бизнес окружения Януковича, который на данный момент скрывается в России;

олигарх имеет непосредственную связь с ФСБ, вел бизнес в РФ и даже проводил переговоры об инвестициях Трампа в российскую экономику;

на удочку ФСБ попадают все политики и чиновники, которые замешены в схемах Фукса;

газовые схемы рушат перспективы энергетической независимости страны и приведут к резкому росту тарифов.

Как России достается украинский газ

Украинская государственная компания "Укргаздобыча" не может получить новые разрешения на добычу в Полтавской области. Вместо этого площадки передают российскому олигарху Павлу Фуксу. Причем месторождения олигарх получает без каких-либо конкурсов и с завидной регулярностью. В результате госкомпания срывает все планы, а Россия руками Фукса получает кусок газового рынка Украины.

Нарастить объем добычи газа госкомпаниями до 20 млрд куб. м. до 2020 года – о таком плане еще несколько лет назад заявили в "Укргаздобыче" (УГД). Однако в результате стратегия осталась только в презентациях, а реальное положение дел оказалось куда хуже. Так, по данным "Укртрансгаза" объемы добычи государственной компании УГД в 2018-м составили 15,4 млрд куб. м, хотя, согласно стратегии "20/20" к этому моменту госкомпания должна была добывать уже 16,5 млрд.

Главная причина – получить разрешение на разведку и бурение на новых площадках не удалось. Неофициально в "Нафтогазе" (материнская компания УГД) рассказывают: в Полтавской области УГД получила десятки отказов, вместо этого разрешения выдают сомнительным компаниям, связанным с новоиспеченным олигархом Павлом Фуксом.

Для примера, согласно сообщению Полтавского облсовета, в июле 2018-го местная власть разрешила расширить 10 спецразрешений компании East Europe Petroleum. Так, фирма получила "зеленый свет" на добычу украинского газа без какого-либо конкурса, с ними заключили специальное соглашение.

"Компания East Europe Petroleum провела изменения в лицензионные условия по 10 спецразрешениям. EEP проводит углубленное геологическое изучение недр на Дружининской, Юго-Свистуновской, Майоровской, Клюшниковской, Боярско-Чапаевской, Флёровского-Юбилейной, Ново-Диканьской, Бутовско-Миргородской, Ольшанской и Гулаковской площадях", – говорится в сообщении пресс-службы Полтавского облсовета.

Указанную компанию создал министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий. А когда он сбежал из Украины, свой бизнес продал российскому олигарху Павлу Фуксу. 33% акций принадлежало государству. Но по странному стечению обстоятельств в этом году госкомпания "Надра Украины" избавилась от своей доли в East Europe Petroleum, которая так удачно получила десятки месторождений.

Государство окончательно потеряло контроль над украинскими месторождениями. На запрос OBOZREVATEL в госкомпании ответили: участие в East Europe Petroleum якобы было бесперспективным, поэтому свою долю они передали. При этом на вопрос, на каких условиях государство вышло из компании олигарха Фукса, в "Надра Украины" отвечать отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Интересно, что 33% акций фактически передали тому же Фуксу. Так, согласно данным Youcontrol, доля государства досталась компании "Авант Трейд Лимитед". Среди учредителей – Мартыненко Мария Владимировна. Она же ранее называла себя директором East Europe Petroleum.

По данным OBOZREVATEL, компания Фукса владеет 19 лицензиями на добычу газа на участках площадью более 2 тыс. кв. м. Несмотря на это, государственная компания "Надра Украины" посчитала свое участие в компании неперспективным. Миллиарды кубометров газа достались российскому олигарху Фуксу.

Кто реально контролирует украинский газ

Руками Фукса Россия фактически продолжают гибридную войну, захватывая рынок голубого топлива. Павел Фукс может осуществлять свои махинации в Украине под контролем Кремля, заявили журналисты Al Jazeera. О том, что олигарх долгое время работал в Москве, имеет российский паспорт, известно уже давно. Однако при этом, по странному стечению обстоятельств, Фуксу с 2014 года достались активы "свиты" сбежавшего в РФ Виктора Януковича. Кроме того, он беспрепятственно получил доступ к газовому рынку и замешан в скандале с $1,5 млрд, украденными экс-президентом.

Павел Фукс якобы даже получил благодарность от президента РФ Владимира Путина в 2006 году в здании ФСБ на Лубянке. По информации OBOZREVATEL, сотрудничество Фукса с российской службой безопасности длится уже много лет. Кроме того олигарх получают поддержку России для того, чтобы взять под контроль бизнес подконтрольного Кремлю окружения Януковича. С их помощью он завоевывает для России газовый рынок Украины.

При этом большинство схем фактически невозможно было провернуть без коррупционного участия представителей власти. И каждый политик, чиновник, замешенный в сомнительном бизнесе Фукса, оказывается на крючке у российской ФСБ. Стоит отметить, ранее в СМИ сообщали о связях российского олигарха с руководством Генонадр. Возможно, этот фактор также мог способствовать построению "газового бизнеса".

К слову олигарх, согласно расследованию Al Jazeera, 10 лет контактировал с Дональдом Трампом и его сыном о возможном строительстве недвижимости в Москве. Выступая посредником между Россией и на тот момент бизнесменом Трампом, он также вызывал особый интерес у ФСБ.

Дональд Трамп и Павел Фукс Факты

Более того, как ранее писал OBOZREVATEL, контакты Фукса с адвокатом американского президента Рудольфом Джулиани продолжаются до сих пор. А недавно с участием российского олигарха прогремел очередной скандал. Он купил билеты на инаугурацию президента Трампа за $200 тыс., приехал на мероприятие со своим партнером, нардепом Виталием Хомутынником, но оказался недовольным местами. Из-за этого олигарх начал угрожать бизнесмену расправой.

Пострадают все украинцы: как из-за схем могут взлететь тарифы

В Кабмине уверены: если удастся достичь энергонезависимости, стоимость газа можно будет снизить на 20-30%. Правда, по самым оптимистичным прогнозам случится это не раньше 2020 года. До этого момента украинцам придется платить за газ с учетом импорта и требований международных партнеров.

Но это при условии, что рынок будет развиваться по законам честной конкуренции, а не коррупционных схем. Вмешательство Павла Фуксу в выдачу лицензий в Полтавской области уже привело к тому, что государственная стратегия "20/20" фактически сорвана.

Таким образом, говорить о том, что Украина может обеспечить себя газом собственной добычи, не приходится. Голубое топливо достается российскому олигарху. И если ситуация не изменится, срыв "энергетической независимости" приведет не только к зависимости от "руки ФСБ" Фукса, но и к росту тарифов.

Так, уже с 2020 года украинцы должны платить за газ по рыночным тарифам. И если к тому моменту "схемы Фукса" окончательно подорвут честную конкуренцию, "рыночными" могут оказаться цены как минимум на 20-30% выше ожидаемых. Избавиться от импорта голубого топлива при схемах Фукса, которые блокируют рост УГД, не удастся и тарифы для простых украинцев будут "привязаны" к европейскому, а не украинскому рынку.

Подробнее о том, как Павел Фукс завоевывает с помощью Кремля газовый рынок Украины, читайте вскоре. OBOZREVATEL проведет расследование и выяснит, кто из представителей власти покрывает схемы скандального олигарха.

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