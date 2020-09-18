В Украине из-за коронакризиса 300 тысяч человек потеряют работу – експерт

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, количество работающих людей в Украине сократится еще на более 300 тысяч человек.

Об этом, как пишет "5 канал", заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, отметив, что пострадают наименее социально защищенные.

"Было 16,6 млн человек экономически активных, которые что-то делали, а из-за кризиса правительство ожидает, что это количество сократится аж на 300 тысяч. И, как правило, это люди наименее защищены. Это могут быть сезонные работники, пенсионеры, молодежь, женщины, которые сами растят детей и из-за карантина столкнулись с ситуацией, когда закрылись школы, – то есть наименее защищенные", – сообщила Репко.

Она отметила, что ухудшение эпидемической ситуации может вызвать в Украину новый экономический кризис.

"Если начнется второй кризис, то украинская экономика окажется в еще худшем состоянии, потому что в течение 2020 года очень сильно упали инвестиции. Инвестиции – это источник будущего экономического роста. Зарплат, пенсий и благосостояния людей", – рассказала эксперт.