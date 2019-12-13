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13 декабря • обновлено в 16:10
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В Украине исчезнет свой сыр фета

1.7т
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Украинские компании с 2023 года лишатся права использовать для сыра собственного производства название фета.

Необходимость поиска нового названия для продукта возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, сообщает AgroPortal.

В частности, фета защищена в ЕС как географическое указание, поэтому отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

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"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, – набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как набел рассольный", – сообщила заместитель председателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко.

По ее словам, для ребрендинга феты придется запустить мощную маркетинговую программу, чтобы донести информацию до потребителей.

Украинские компании с 2023 года лишатся права использовать для сыра собственного производства название фета

Украинские компании с 2023 года лишатся права использовать для сыра собственного производства название фета

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

  • Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

  • Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

  • Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
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