В Украине исчезнет свой сыр фета

Украинские компании с 2023 года лишатся права использовать для сыра собственного производства название фета.

Необходимость поиска нового названия для продукта возникла в связи с имплементацией Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, сообщает AgroPortal.

В частности, фета защищена в ЕС как географическое указание, поэтому отечественные компании не будут иметь права так называть свой продукт.

"В Украине есть древнее слово, которое редко используется, – набел. Поэтому производители предлагают продавать фету как набел рассольный", – сообщила заместитель председателя общественного союза "Овцеводство и козоводство Украины" Наталья Якименко.

По ее словам, для ребрендинга феты придется запустить мощную маркетинговую программу, чтобы донести информацию до потребителей.

Украинские компании с 2023 года лишатся права использовать для сыра собственного производства название фета

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

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