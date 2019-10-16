В Украине иностранцы за день скупили более 1 млрд гривен госдолга

Министерство финансов по итогам вторника, 15 октября, привлекло 1,15 млрд гривен на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа.

Спрос сосредоточился в основном на коротких облигациях – трехмесячных и 12-месячных, говорится на сайте ведомства.

В частности, Минфин привлек 519,8 млн и 513,3 млн гривен соответственно.

Ставка отсечения по трехмесячным ОВГЗ составила 15,35% против 15,75% двумя неделями ранее, а по 12-месячным – 15,00% против 15,09% неделей ранее.

Спрос на двухлетние ОВГЗ составил 114,98 млн грн при предложении 2 млрд гривен.

Министерство финансов удовлетворило все заявки, поданные по единой ставке 15,1% годовых – почти на 0,3 п.п. ниже, чем две недели назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов, или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

В 2018-м совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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