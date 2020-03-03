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3 марта • обновлено в 16:59
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В Украине хотят снизить налоги для IT-шников: озвучено условие

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В Украине предложили создать для IT-специалистов отдельную пятую группу упрощенного налогообложения, но запретить им заниматься внешнеэкономической деятельностью.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в ходе форума Level Up Ukraine, передает НВ. Представители власти и IT-индустрии договорились о приемлемой модели налогообложения отрасли. Речь идет о введении пятой группы плательщиков единого налога с меньшей, чем предлагалось, ставкой ЕСВ.

"Сейчас мы договорились практически со всей индустрией, комфортный режим, при котором бы им хотелось работать – пятая группа, предложенная еще летом (2019 года. - Ред.). Но в отличие от того предложения, которое включало два ЕСВ (ЕСВ с двух минимальных зарплат. - Ред.) и военный сбор, и повышение на 1% в год (ставка налога на развитие человеческого капитала, которая будет расти с 1% до 5% в течение пяти лет. - Ред.), мы решили, что предложение, которое нас устроит – один ЕСВ, такое же повышение, но для этой группы будет запрещена внешнеэкономическая деятельность", – сказал Борняков.

Налоги для IT-шников хотят изменить

Налоги для IT-шников хотят изменить

Он пояснил, что такой запрет вводится для того, чтобы IT-компании не нанимали украинских программистов из-за рубежа и платили налоги там, а чтобы создавали компании внутри Украины и оформляли их на пятой группе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минцыфра вместе с парламентским комитетом по цифровой трансформации презентовали налоговую реформу для IT-компаний 6 января 2020 года. Фактически для них хотят ввести пятую группу единого налога.

Идея Кабмина и депутатов ВР поменять систему налогов для IT-сферы вызвала шквал критики от сотрудников индустрии. Они опасаются, что новый налог съест львиную долю их прибыли.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
Тег
налоги
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Kuka Al
Kuka Al
Блт идиоты ))))) Все нормально зарабатывающие программисты работают на внешний рынок. Какому ослу пришло в его дурную башку это не разрешать?
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cook george
cook george
Вот тебе, бабушка, и djгенитализация.
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