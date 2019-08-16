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В Украине готовят новшество для ФЛП: что изменит НБУ

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Национальный банк Украины намерен урегулировать ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков.

В частности, регулятор планирует запретить использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц для осуществления операций, связанных с собственными потребностями, говорится на сайте НБУ.

Такие изменения Нацбанк намерен ввести в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства. Новая норма относительно запретов должна дополнить пункт 14 Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов.

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Сейчас в этом пункте есть только запрет "использовать текущие счета физлиц, которые открываются для собственных нужд, для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности".

При этом на сегодняшний день в Украине физическое лицо-предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей.

НБУ намерен урегулировать ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков

НБУ намерен урегулировать ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков

Напомним, что:

  • В Минсоцполитики разработали законопроект, который предлагает запретить оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей, что зачастую используется многими работодателями в качестве легальной схемы снижения налоговой нагрузки.

  • Позже стало известно, что запрет на трудоустройство сотрудников (ФЛП) якобы не коснется представителей IT-отрасли и журналистов-фрилансеров.

  • Вскоре в Верховной Раде предложили альтернативное решение проблемы вокруг ФЛП – создание 5-й группы плательщиков единого налога, куда должны войти IT-работники.

  • Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что запрет в Украине на оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей грозит массовым закрытием ФЛП и ростом цен на их товары и услуги.

Ранее журналисты издания OBOZREVATEL детально рассказали о том, как работодатели уклоняются от налогов и как это бьет по государственному и местным бюджетам.

Так, по данным Государственной фискальной службы, сегодня в Украине на каждом втором предприятии есть сотрудники, которые получают зарплаты в конвертах.

В то же время в стране за 2018 год количество проверок бизнеса снизилось почти на 20%, а за последние три года их стало меньше в 3,5 раза.

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Место
Украина
Теги
налоги НБУ банкротство
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bruno jordano
bruno jordano
Брєд.чому нe можна тратити гроші на власний розсуд після сплати податків? Ну маячня ж
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