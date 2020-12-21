ГФС разоблачила схему, по которой годами уклонялись от налогов за ввоз авто

В Украине в течение последних двух лет группа лиц избегала уплаты налогов при импорте автомобилей из ЕС и США. Убытки государства от схемы составили около 2 миллиардов гривен.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Facebook, за это время с нарушением закона в страну ввезли 130 тысяч транспортных средств.

Отмечается, что для сделок использовали реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров. Благодаря чему организовали незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости.

Злоумышленники продавали автомобили украинцам за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

"Таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен", – отметил и.о. председателя ГФС Дмитрий Сосинович.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в 2019 году 11,8 млн потенциально экономически активных украинцев не заплатили ни копейки налогов. Официальную заработную плату в 2020 году получали всего 10,9 млн граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил о масштабном уклонении от уплаты налогов со стороны предпринимателей, из-за чего государство не имеет возможности платить нормальные зарплаты врачам и учителям.

На днях сотрудники ГФС пришли с обысками в сеть магазинов розничной торговли АЛЛО. Выяснилось, что сеть торговала через подконтрольных ФЛП и таким образом уклонялась от налогов.