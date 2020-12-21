ГФС разоблачила схему, по которой годами уклонялись от налогов за ввоз авто

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
5,1 т.
ГФС разоблачила схему, по которой годами уклонялись от налогов за ввоз авто

В Украине в течение последних двух лет группа лиц избегала уплаты налогов при импорте автомобилей из ЕС и США. Убытки государства от схемы составили около 2 миллиардов гривен.

Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы в Facebook, за это время с нарушением закона в страну ввезли 130 тысяч транспортных средств.

Отмечается, что для сделок использовали реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров. Благодаря чему организовали незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости.

Злоумышленники продавали автомобили украинцам за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей "предприятиям-скрутчикам" для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

"Таким образом предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен", – отметил и.о. председателя ГФС Дмитрий Сосинович.

Продолжается досудебное расследование.

Разоблачена схема уклонения от налогов при ввозе автомобилей

Напомним, в 2019 году 11,8 млн потенциально экономически активных украинцев не заплатили ни копейки налогов. Официальную заработную плату в 2020 году получали всего 10,9 млн граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко заявил о масштабном уклонении от уплаты налогов со стороны предпринимателей, из-за чего государство не имеет возможности платить нормальные зарплаты врачам и учителям.

На днях сотрудники ГФС пришли с обысками в сеть магазинов розничной торговли АЛЛО. Выяснилось, что сеть торговала через подконтрольных ФЛП и таким образом уклонялась от налогов.

УкраинаКиевНалоги в УкраинеГосударственная фискальная служба Украиныавтоналоги