В Украине гарантии по депозитам поднимут до 100 тысяч евро: что известно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц разрабатывает проект закона, который предусматривает поэтапное увеличение к 2027 году суммы гарантированного возмещения до 100 тысяч евро в гривневом эквиваленте.

В целом, ФГВФЛ намерен до конца текущего года сделать первое повышение гарантированного возмещения, говорится на сайте ведомства.

Однако, по словам директора-распорядителя фонда Светланы Рекрут, для этого нужно осуществить несколько действий.

"С одной стороны, необходимо обеспечить финансовую стабильность самого Фонда путем реструктуризации задолженности перед Минфином. Фонд получил кредит на рыночных условиях, поэтому кроме самого долга должен выплатить 67 млрд гривен начисленных процентов", – сообщила Рекрут.

Она также подчеркнула, что реструктуризация является требованием МВФ – до конца текущего года должен быть разработан план урегулирования этого вопроса.

"С другой – необходимо внедрить систему раннего реагирования, благодаря которой Национальный банк и фонд смогут на ранних этапах выявлять проблемы, которые могут привести к неплатежеспособности банка, и принимать соответствующие меры по их устранению", – резюмировала директор-распорядитель ведомства.

ФГВФЛ намерен до конца текущего года сделать первое повышение гарантированного возмещения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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