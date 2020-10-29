В Украине физлицо впервые признали банкротом

В Украине физическое лицо впервые признали банкротом. Соответствующий прецедент создал Хозяйственный суд Киева.

"У украинцев появилась легальная возможность обнулить свой долг", – сообщил соучредитель юридической компании VRTS (BezBorgiv) Георгий Григорян, который сопровождал дело, в комментарии "Минфину".

По его словам, украинцы получили возможность урегулировать свои финансовые проблемы. Должник может с комфортным графиком погасить долги и не потерять свое имущество.

"Ранее обанкротиться в Украине могли только юрлица и ФЛП, физические лица оставались наедине с банками и другими кредиторами. Люди, которые не могли погасить долги, могли остаться в прямом смысле налегке", – резюмировал Григорян.

Дело о неплатежеспособности может инициировать исключительно должник. Могут быть такие основания для открытия дела:

размер просроченных обязательств должника составляет не менее тридцати минимальных размеров заработной платы;

должник за последние два месяца прекратил погашать кредиты или осуществлять другие плановые платежи в размере более 50% месячных платежей по каждому из обязательств;

в рамках исполнительного производства вынесено постановления об отсутствии у физического лица имущества, на которое можно обратить взыскание;

в случае наличия угрозы неплатежеспособности должника (наличие обстоятельств, которые свидетельствуют о невозможности исполнения должником своих обязательств).

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября 2018 года Верховная Рада во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства. Законопроект №8060 устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.