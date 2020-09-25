В Украине ежегодно будут индексировать алименты: вступил в силу новый закон

В Украине 25 сентября вступил в силу закон о ежегодной индексации алиментов. Он предусматривает, что определенную судом сумму выплат будут пересчитывать.

Тест закона опубликовали в издании "Голос Украины" 24 сентября. Таким образом, на следующий день закон уже вступил в силу. За основу этот закон Верховная Рада приняла еще 18 июня.

Теперь индексация алиментов должна проводиться ежегодно, если иное не предусмотрено в договоре между родителями. Индексация размера алиментов производится ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Семейным кодексом Украины (часть вторая статьи 184) предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Что изменится

Исполнителя обязывают ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в денежной сумме.

Удастся частично уменьшить нагрузку на местные общие суды и суды апелляционной и кассационной инстанций. А также на госбюджет, поскольку сократят количество получателей соцвыплат.

Задачей является улучшение материального положения людей, путем индексации размера алиментов на их содержание.

Сейчас размер алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума ребенка. Например, если алименты уплачиваются на ребенка в возрасте пяти лет, сейчас они должны составлять не менее 929 грн (прожиточный минимум составляет 1859 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже подготовили законопроект, который предусматривает, что новый минимальный размер алиментов для детей до 6 лет составит не менее 70% базовой величины (1470 грн).

В то же время, если у родителей будет достаточный доход, то размер алиментов увеличат до 110% базовой величины для детей старше 6 лет и до 140% для детей до 6 лет (2310 и 2940 грн соответственно).