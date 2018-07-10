В Украине евро приблизился к психологической отметке

Национальный банк во вторник, 10 июля, ослабил курс гривни по отношению к евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,94 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 9 копеек и приблизился к психологической отметке в 31 грн/€.

Курс доллара упал на 7 копеек – до 26,23 грн/$.

Средний курс продажи евро в банках упал на 1 копейку – до 30,99 грн/€.

При этом средний курс продажи доллара в банках не изменился и остался на уровне 26,34 грн/$.

В обменниках доллар достиг отметки в 26,22 грн/$, а евро – 30,80 грн/€.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.