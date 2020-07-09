В Украине есть сотни вакансий для людей без высшего образования: что предлагают

В Украине на рынке труда в середине июля 2020 года появились сотни вакансий, которые не требуют высшего образования. Наиболее востребованными стали мерчендайзер, охранник, грузчик, продавец на рынке и кассир.

Такую информацию для OBOZREVATEL предоставил сервис Jooble.

Уровень зарплат, которые предлагают работодатели на эти должности, зависит от региона:

мерчендайзер – от 150 грн/день (г. Калуш) до 800 грн/день (г. Киев);

охранник – от 3 000 грн/мес. (г. Кропивницкий) до 20 000 грн/мес. (г. Винница);

грузчик – от 6 000 грн/мес. (г. Полтава) до 15 000 грн/мес. (г. Днепр);

продавец на рынок – от 5 000 грн/мес. (г. Николаев) до 15 000 грн/мес. (г. Днепр);

кассир – от 5 000 грн/мес. (г. Николаев) до 12 000 грн/мес. (г. Киев).

Что же касается самих соискателей, то среди вакансий, которые не требуют наличия высшего образования, наиболее часто они откликаются на предложения по работе водителями, охранниками, разнорабочими, уборщиками и грузчиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стало больше вакансий на сайтах по трудоустройству. Рынок постепенно начал восстанавливаться после карантина.