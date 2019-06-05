В Украине дороги будут строить по новым правилам: что изменится

В Украине сузят ширину левых полос движения на дорогах первой категории – с тремя и более полосами движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м.

В частности, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновило государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования, говорится на сайте ведомства.

Норма вступает в силу с 1 сентября этого года и применяется обязательно при новом строительстве скоростных дорог.

"Сужение ширины полос движения на дорогах – очень удачная практика для повышения безопасности, которая работает во многих странах Европы и мира. Поэтому мы решили ввести ее во время нового строительства крупнейших и самых интенсивных украинских трасс при устройстве левых скоростных полос. Это позволит минимизировать превышение разрешенной скорости на дорогах, сделает водителей более внимательными за рулем, а, следовательно, аварий и ДТП станет меньше", – сообщил замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

Также установлена новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий – 3 м вместо 2,5 м.

"Действующая ширина остановочной полосы в 2,5 м является очень опасной и вызывает дополнительные аварии. Особенно это актуально для грузовых автомобилей, которые не могут в полной мере безопасно и удобно разместиться на таком участке дороги", – отметил Парцхаладзе.

Кроме того, в новых изменениях установлены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых. Это актуально для горных трасс и дорог на другом сложном ландшафте.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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