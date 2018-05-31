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В Украине доллар и евро подскочили в цене

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Национальный банк в четверг, 31 мая, ослабил курс гривни по отношению к доллару и евро.

В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,40 грн/€, говорится на сайте НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подорожал на 24 копейки.

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В то же время курс доллара вырос на 4 копейки до 26,13 грн/$.

Ранее OBOZREVATEL.UA писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года с 27,3 до 29,5 грн/$.

Также стало известно, что ждет курс доллара в Украине этим летом.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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