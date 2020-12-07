В Украине до конца декабря подорожают овощи: актуальные цены в супермаркетах

В Украине в магазинах до конца декабря подорожают свежие овощи на 15-16% – до 50 гривен за килограмм. Сейчас цена огурцов и помидоров держится на отметке в 45 грн.

В эфире "Украина 24" заместитель председателя Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук пояснил, что причиной подорожания стало отсутствие на рыке украинской продукции. Сейчас на прилавках есть только дорогие импортные овощи, но даже в таких условиях они пользуются спросом.

"Отсутствие украинской продукции приводит к тому, что на прилавках магазинов мы видим импортную продукцию, недешевую. К тому же, сигналов о том, что она подешевела, нет, поскольку спрос на нее достаточно стабилен, но количественного состава недостаточно, и не исключено, что до конца декабря огурцы, помидоры еще подорожают на 15-16%, что составит около 50 грн за кг", – сказал он.

Какие овощи подорожают:

огурцы, помидоры на 15-16% – до 50 грн за килограмм;

капуста, свекла, морковь на 5% – на 50 коп.-1 грн за килограмм.

"Традиционные украинские овощи, которые должны храниться в хранилищах, не так существенно поднимутся в цене, но за счет того, что расходная часть будет идти в хранения лука, моркови, картофеля, мы будем видеть частичное подорожание, но не так, как на овощи, выращенные в условиях тепличного режима", – пояснил Марчук.

Сейчас, свежие огурцы можно приобрести в столичных супермаркетах по 45-60 грн за килограмм.

Вместе с тем, стоимость помидоров стартует от 45-70 грн за килограмм. На желтый помидор в некоторых супермаркетах составляет почти 120 грн. Зависит от сорта овоща. При этом цена на помидоры черри составила 398 грн за килограмм.

Ранее ученые назвали дату, когда мясо будет стоить как сахар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на прошлой неделе сильно выросли цены на два популярных продукта:

Украина за последние годы резко сократила производство гречневой крупы. Поэтому полки магазинов стала захватывать российская продукция, расфасованная в Казахстане.

В то же время в 2020 году цены на красную икру выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Ее стоимость сейчас колеблется от 1,4 тыс. до 2,4 тыс. грн за килограмм.