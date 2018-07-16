В Украине дефицит хлора: в Carlsberg рассказали, чем это грозит

Производитель пива и безалкогольных напитков Carlsberg Ukraine не будет закрывать свой завод из-за дефицита хлора, который используют для очистки питьевой воды.

В пресс-службе компании отметили, что дефицит возник из-за остановки производства жидкого хлора и соляной кислоты заводом "Днепр", однако удалось заменить поставщика, передает "Громадське".

"Сейчас, в связи с остановкой производства жидкого хлора и соляной кислоты заводом "Днепр", Carlsberg Ukraine, как и другие компании-производители напитков и пищевых продуктов в Украине, столкнулась с проблемой дефицита соляной кислоты, которая используется в процессе водоподготовки. В воду соляная кислота не добавляется, а используется для подготовки фильтров для смягчения жесткой воды", - сказали представители производителя.

Отмечается, что этот метод используется производителями воды и муниципальными системами водоснабжения во всем мире.

"В результате принятых руководством Carlsberg Ukraine мероприятий по обеспечению поставок соляной кислоты и ее заменителей, на сегодня вероятность возникновения сбоев в работе заводов уже оценивается как невысокая", - сообщили в компании.

Carlsberg Ukraine призвала украинское правительство вмешаться и решить проблему с хлором, чтобы предотвратить остановку работы многих предприятий.

"Мы надеемся, что заинтересованные стороны и правительство решат проблему в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить остановку работы многих предприятий в высокий сезон, что может привести к значительным убыткам для компаний и недополучения бюджетных средств от налогов", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Государственной регуляторной службе сообщили, что украинские производители серной кислоты не могут удовлетворить спрос со стороны внутренних потребителей.