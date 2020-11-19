В Украине число семей с долгами за газ достигло 60%

В Украине количество домохозяйств с долгами за газ по итогам октября увеличилось до 60%.

"Учитывая, что в течение лета – начала осени потребители постепенно погашали долги, накопленные за предыдущий отопительный сезон, а сентябрь отличался низким потреблением, то ситуация с долгами выглядела более оптимистично. Сейчас же, по итогам октября, ситуация с оплатой ресурса стремительно ухудшается", – сообщил первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Евгений Нацвин-Степанов в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, долг населения за газ превысил 21,1 млрд грн. При этом долги за тепло и горячую воду составили 16,3 млрд, за поставку и распределение электроэнергии – 5 млрд грн.

Нацвин-Степанов подчеркнул, что наиболее критическая ситуация сейчас в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Долги жителей каждого из этих регионов превышают 2 млрд грн.

Лучше всего потребители платят за газ в Ривненской, Кировоградской и Черкасской областях.

"По окончанию карантинных ограничений встанет вопрос прекращения газоснабжения неплательщикам и будут приняты меры взыскания задолженности в судебном порядке, а также другие нежелательные последствия", – резюмировал Нацвин-Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина ввели новые правила оплаты коммунальных услуг с субсидией. Норму, которую компенсирует государственная помощь, увеличили на 50%.