В Украине бывшего правоохранителя обвинили в отмывании 120 млн грн

В Киеве прокуратура разоблачила преступную группу, которую возглавлял бывший правоохранитель. Им инкриминируют легализацию 120 млн грн, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Отмечается, что схему организовал бывший сотрудник органа.

Она заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем.

Сейчас организатору преступного бизнеса вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине только с начала 2020 года Госфинмониторинг обнаружил и направил в правоохранительные органы 60 подозрений в отмывании средств на общую сумму 29,9 млрд грн.