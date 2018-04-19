В Украине будут сносить "хрущевки" целыми кварталами

В новом проекте закона о реконструкции Министерство регионального развития, ЖКХ и строительства предлагает изменить ряд норм. Так, "хрущевки" будут сносить по согласию 75% квартир, а жильцов смогут на время отселять. При этом в Украине пора сносить миллионы квадратных метров жилья.

Об этом говорится в материале "Обозревателя". Только в Киеве, по оценкам местной власти, в устаревших домах живут более 200 тыс. семей. Еще пару лет дома будут стоять, но в обозримом будущем жить в них будет небезопасно.

В принятом 12 лет назад законе о реконструкции жилых кварталов предусмотрели, что украинцы в новом доме могут рассчитывать на квартиры площадью на 50% больше старых. При этом переселять их должны сразу в уже возведенный дом в пределах того же квартала. Идея такой реконструкции простая. В хорошем районе недалеко от метро находится устаревший жилой квартал. Приходит частный инвестор, например, крупный застройщик, сносит старые трехэтажки, строит на их месте 9-этажки, первые три этажа отдает жильцам старого дома, а еще шесть этажей продает.

Но идея не сработала. Во-первых, чтобы снести дом, нужно получить разрешения всех собственников квартир. Во-вторых, профильное министерство за 12 лет так и не разработало типовой инвестиционный договор. Де-юре закон приняли, а де-факто он не работает. В новом проекте документа чиновники планируют исключить нормы, которые помешали старту масштабной реконструкции жилых кварталов в Украине.