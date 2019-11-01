В Украине будут позорить должников по коммуналке: что придумали

В Мукачево Закарпатской области чиновники решили размещать имена должников, которые не платят за коммунальные услуги, на рекламных щитах по всему городу.

Об этом в Facebook сообщает "Мукачевский городской совет" со ссылкой на заявление главы "Мукачевводоканала" Игоря Федорняка. По его словам, рекламные агентства помогут городскому совету и бесплатно предоставят пространство для размещения объявлений.

Игорь Федорняк https://www.facebook.com/mukachevo.rada

"Сейчас горожане задолжали за услуги по водоснабжению и водоотведению более 16 млн. За последний месяц, после обнародования этих долгов, более 200 тыс. было погашено", – заявил он.

При этом чиновник отметил, что большинство горожан не закрыли задолженность по коммунальным платежам. Поэтому было принято решение опубликовать имена должников, у которых суммы задолженностей превышают 50 тыс. грн, на расположенных по городу билбордах, подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по мнению экспертов, в Украине зимой долги по коммуналке снова начнут увеличиваться у семей без субсидий.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!