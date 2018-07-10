В Украине будут наказывать нечестных производителей продуктов: что изменится

Верховная Рада Украины 10 июля приняла за основу и в целом законопроект об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.

За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

Среди них 90 членов "Блока Петра Порошенко", 67 членов "Народного фронта", 18 нардепов от "Самопомочі", 16 – от РПЛ, по 9 членов от "Батьківщини" и Партії Відродження, а также 5 от "Воли народу".

Против не высказался никто.

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"Проектом закона запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, указанный запрет распространяется также на рекламу пищевых продуктов. Законопроект обеспечивает предоставление точной, достоверной и понятной информации потребителю о пищевых продуктах", - сообщил в ходе презентации один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

Авторами законопроекта выступили 21 депутат.

Законопроектом предусмотрено информирование потребителей о содержании в продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.

Документом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию, учитывая, что замораживание и последующее размораживание определенных продуктов ограничивает возможности их использования и может влиять на их безопасность, вкусовые и физические свойства.

Законопроектом предусмотрен отход от требования обязательного предоставления информации о питательной ценности относительно определенных категорий пищевых продуктов, которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке или площадь упаковки которых слишком мала, чтобы вместить всю информацию.

Нарушение требований закона влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 15 минимальных заработных плат (55,8 тыс. грн), на физлиц-предпринимателей - в размере 10 мзп (37,2 тыс. грн).

Предложение к реализации или реализация пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, если это не создает угрозу для жизни, здоровья человека или животного, влечет наложение штрафа на юрлиц в размере пяти мзп (18,6 тыс. грн), на физлиц - предпринимателей - в размере трех мзп (11,2 тыс. грн).

Непредоставление информации потребителю и введение в заблуждение относительно веществ и пищевых продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость - влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 30 мзп (111,7 тыс. грн), на физлиц - предпринимателей - в размере 20 мзп (74,5 тыс. грн).

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