В Украине будут дорожать продукты: появился новый прогноз по ценам

В Украине с начала 2018 года подорожало большинство продуктов первой необходимости, товары и услуги. Рост цен даже превысил инфляцию, составившую за три квартала 5,6%.

Как сказано в материале "Сегодня", по сравнению с декабрем 2017 года, снизились в цене гречка, яйца и сахар. Но эксперты уже предрекли подорожание гречки, сахара, лекарств и аренды жилья.

Отмечается, что самые дорогие продукты в Киеве, что можно объяснить самой высокой средней зарплатой в стране — более 13 тыс. грн/мес., или в 1,5—2 раза выше, чем во многих регионах. При этом из-за высокого спроса на аренду жилья в столице, его стоимость также гораздо выше, чем в регионах.

"Самая дешевая еда на Тернопольщине, где доходы населения — одни из самых низких. Цены на сигареты постоянно растут из-за повышения акцизов, но по регионам отличаются ненамного, ведь отклонение стоимости курева от среднего сразу снижает его продаваемость — курящие начи­нают отовариваться оптом в соседних областях, где сигареты дешевле", - пояснило издание.

Эксперты предупредили - в ближайшие месяцы продукты дешеветь не будут. Исключение составят разве что сезонные колебания стоимости куриных яиц.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, на цене сахара и гречки скажется снижение их запасов из-за того, что урожай гречихи и сахарной свеклы в этом году меньше.

"Предел цены на свинину и молокопродукты определяется их ценой в ЕС, прежде всего в Польше. Например, мясо у нас почти сравнялось по стоимости с польским. А вот хлеб будет дорожать на 15—18% ежегодно, так как у нас он стоит намного дешевле, чем у ближайших соседей", - пояснил он.

Пендзин также пояснил, что аренда жилья и цены на лекарства также будут расти из-за подорожания доллара по отношению к гривне. По его словам, в украинских лекарствах тоже есть компоненты, закупаемые за валюту, а арендодатели считают свои доходы в долларах и по возможности стараются их не терять.

По мнению экспертов, снизится в цене может только топливо. Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что так как цена нефти стабильно пошла вниз, то бензин может к ноябрю подешеветь на 2 грн/л и более, или до 29,5—30 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре цены на потребительском рынке в сравнении с августом поднялись на 1,9%, а с начала года - 5,6%.