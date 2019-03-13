|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине будут доплачивать многодетным семьям: стало известно сколько

1.5тЧитать материал на украинском

Кабинет министров запустит ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет.

Речь идет о выплате пособий в размере 1 700 гривен уже с 1 апреля. Соответствующее решение было принято на заседание правительства в среду, 13 марта.

"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума для детей до 6 лет. С 1 апреля – 1 626 гривен на месяц на одного ребенка, с 1 июля – 1 699 гривен, с 1 декабря – 1 779 гривен", – заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Новости
В Украине выросли пособия по инвалидности: Рева пояснил, как оформить помощь

По его словам, выплаты предусмотрены для 158,8 тысячи детей до 6 лет. Потребность в средствах – 200 млн гривен ежемесячно или 2,4 млрд гривен ежегодно.

Соответствующая помощь будет выплачиваться за счет субвенций местным бюджетам в рамках утвержденного бюджета на текущий год.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман предложил не повышать выплату несколько раз в году, а сразу установить ее на уровне 1 700 гривен.

В Украине будут доплачивать многодетным семьям: стало известно сколько

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 декабря повысили размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством. В частности, пособие на детей до 6 лет увеличили до 3 252 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 4 054 гривен. Одновременно с этим до 485 гривен повысят декретные выплаты для незастрахованных лиц.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Скочинський Олег
Скочинський Олег
Ці виплати позбавлять пільг частину багатодітних сімей, бо є норма на члена сім'ї і вона буде перевищено, навіть на 1 гривню і все, а вартість 50% комунальних перевищує виплати, сім'ї можуть втратити, а не отримати!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения