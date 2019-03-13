В Украине будут доплачивать многодетным семьям: стало известно сколько

Кабинет министров запустит ежемесячную выплату многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет.

Речь идет о выплате пособий в размере 1 700 гривен уже с 1 апреля. Соответствующее решение было принято на заседание правительства в среду, 13 марта.

"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующего ребенка до 6 лет ежемесячную помощь от государства в размере прожиточного минимума для детей до 6 лет. С 1 апреля – 1 626 гривен на месяц на одного ребенка, с 1 июля – 1 699 гривен, с 1 декабря – 1 779 гривен", – заявил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, выплаты предусмотрены для 158,8 тысячи детей до 6 лет. Потребность в средствах – 200 млн гривен ежемесячно или 2,4 млрд гривен ежегодно.

Соответствующая помощь будет выплачиваться за счет субвенций местным бюджетам в рамках утвержденного бюджета на текущий год.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман предложил не повышать выплату несколько раз в году, а сразу установить ее на уровне 1 700 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 декабря повысили размер выплат на детей, находящихся под опекой или попечительством. В частности, пособие на детей до 6 лет увеличили до 3 252 гривен, а для детей от 6 до 18 лет – до 4 054 гривен. Одновременно с этим до 485 гривен повысят декретные выплаты для незастрахованных лиц.

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