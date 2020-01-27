В Украине большинство пенсионеров получают до 2000 гривен

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн.
При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают:
от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,
от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,
от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,
от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,
свыше 10000 грн – 2,3%.
В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн
Данные Пенсионного фонда Украины
В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн
Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему. В частности предлагаются следующие нововведения:
обязательные взносы от работодателей – 2%;
обязательные взносы от работников – 1%;
по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник, то и работодатель увеличить паритетно;
максимальный размер взносов – 9%, далее – сугубо по желанию работника;
систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;
создается Пенсионное казначейство для аккумулирования соответствующих взносов;
требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);
повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.
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