В Украине большинство пенсионеров получают до 2000 гривен

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн.

При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают:

от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,

от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,

от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,

от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,

свыше 10000 грн – 2,3%.

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн Данные Пенсионного фонда Украины

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему. В частности предлагаются следующие нововведения:

обязательные взносы от работодателей – 2%;

обязательные взносы от работников – 1%;

по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник, то и работодатель увеличить паритетно;

максимальный размер взносов – 9%, далее – сугубо по желанию работника;

систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

создается Пенсионное казначейство для аккумулирования соответствующих взносов;

требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

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