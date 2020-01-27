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27 января • обновлено в 13:40
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В Украине большинство пенсионеров получают до 2000 гривен

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В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн.

При этом лишь 0,7% пенсионеров выплачивают сумму меньше 1500 грн. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

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В частности, по состоянию на 1 января 2020 года пенсионеры в Украине получают:

  • от 2001 грн до 3000 грн – 34,2%,

  • от 3001 грн до 4000 грн – 12,4%,

  • от 4001 грн до 5000 грн – 6,3%,

  • от 5001 грн до 10000 грн – 9,3%,

  • свыше 10000 грн – 2,3%.

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн

Данные Пенсионного фонда Украины

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн

В Украине большинство пенсионеров (34,8%) получают выплаты в размере от 1501 грн до 2000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему. В частности предлагаются следующие нововведения:

  • обязательные взносы от работодателей – 2%;

  • обязательные взносы от работников – 1%;

  • по желанию работника взносы увеличиваются, но если увеличивает сотрудник, то и работодатель увеличить паритетно;

  • максимальный размер взносов – 9%, далее – сугубо по желанию работника;

  • систему персонифицированных счетов участников обслуживает центральный администратор, который избирается на конкурсе;

  • создается Пенсионное казначейство для аккумулирования соответствующих взносов;

  • требования ко всем сервис-провайдерам повышены (наличие капитала, опытного персонала, процедур управления рисками, комплаенс и внутренний контроль);

  • повышенная ответственность обслуживающих компаний, в т.ч. введена ответственность конечных владельцев.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Повышение зарплат и пенсий Пенсия в Украине Пенсионная реформа
Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Т.е. ещё одна треть пенсионеров спустя шесть лет после победы Гидности получают менее 2000 гривен? И за это стоял майдан?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так если они работали уборщицами и и вообще не работали им что платить как инженеру?????
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2 из 3 ответов | показать все
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Артеллерист Моня, скоро тридцать лет, как у к р о в не заставляют работать в стране злые оккупанты. А заробитчане в Европах в большинстве работают нелегально клининг-мастерами или интим-услужницами. Какая уж тут пенсия!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, треть населения - уборщицы. Впрочем, я так и думала
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