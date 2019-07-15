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В Украине больницы будут строить, как в Европе: что изменится

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В Украине строительные нормы по проектированию медицинских учреждений приравняют к европейским стандартам.

Как сообщил на своей странице в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, эти нормы в последний раз менялись 15 лет назад.

"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.

В Украине больницы будут строить, как в Европе: что изменится

По его словам, устаревшие нормы утратили актуальность, ведь "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".

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Прежде всего пересмотрят нормы относительно:

  1. емкости больничных палат;

  2. комфорта в палатах и ​​обеспеченности их санитарными комнатами;

  3. спецоборудования для палат;

  4. инклюзивности медучреждений;

  5. проектирования служебных помещений для персонала;

  6. устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания);

  7. рекуперации, вентиляции и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2018 года вступили в силу обновленные государственные строительные нормы, которыми отменено обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках.

Кроме того, в Государственные строительные нормы (ГСН) внесены изменения, которые предусматривают возможность строить парковки на крышах общественных зданий.

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Место
Украина
Теги
Украина строительство
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
От этой восхитительной новости все кукраинци разом выздоровели и прекратили чихать, пердеть, стонать и кашлять!
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CARGO 100
CARGO 100
Когда на Украине больницы будут строить как в Европе?
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