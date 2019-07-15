В Украине больницы будут строить, как в Европе: что изменится

В Украине строительные нормы по проектированию медицинских учреждений приравняют к европейским стандартам.

Как сообщил на своей странице в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, эти нормы в последний раз менялись 15 лет назад.

"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.

По его словам, устаревшие нормы утратили актуальность, ведь "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".

Прежде всего пересмотрят нормы относительно:

емкости больничных палат; комфорта в палатах и ​​обеспеченности их санитарными комнатами; спецоборудования для палат; инклюзивности медучреждений; проектирования служебных помещений для персонала; устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания); рекуперации, вентиляции и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2018 года вступили в силу обновленные государственные строительные нормы, которыми отменено обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажках.

Кроме того, в Государственные строительные нормы (ГСН) внесены изменения, которые предусматривают возможность строить парковки на крышах общественных зданий.

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