В Украине BlaBlaCar может стать платным до конца года

Крупнейший в мире международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar уже в скором времени может стать платным в Украине.

"Мы регулярно проводим такие эксперименты для того, чтобы понять, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине. Тесты были в ноябре, в начале апреля. Их результаты оптимистичные, как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы", – сообщил руководитель BlaBlaCar в Украине Алексей Лазаренко в интервью Liga.net.

По его словам, запуск полноценной платной модели – перспектива уже этого года.

"Однозначно второе полугодие. Будет ли это комиссия, месячная подписка или что-то еще, пока не могу озвучивать. Смогу разглашать детали чуть позже", – резюмировал Лазаренко.

Сервис поиска автомобильных попутчиков может стать платным в Украине "Интерфакс"

Напомним, в Украине с 10 октября 2018 года BlaBlaCar начал брать плату за бронирование поездок на расстояние более 120 км.

При выборе таких маршрутов в Украине система предложит два варианта доступа к бронированию: в течение дня по цене 49 грн или в течение месяца – по 59 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, сервис бронирования Blablacar в Украине заполонили лже-перевозчики.

В то время как одни компании соблюдают правила безопасности, платят за страховку и выигрывают конкурсы, другие находят пассажиров в сети и без каких-либо гарантий, не уплачивая налоги, перевозят тысячи украинцев.

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