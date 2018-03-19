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В Украине без субсидии может остаться каждая пятая семья: за что заберут "скидку"

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Перерасчет субсидий произойдет уже через несколько недель. Всего есть три причины, из-за которых могут оставить без помощи от государства: покупка на сумму от 50 тыс. грн, долги по коммуналке или "ошибка" в декларации о доходах. Однако учитывая, что доходы "обновят", без субсидий могут остаться 20% семей.

Как говорится в материале "Обозревателя", если окажется, что "обязательного платежа" хватает на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов, то субсидии снимут автоматически. И двух средних зарплат в столице достаточно для того, чтобы оплачивать коммуналку семье из трех человек без субсидии. После перерасчета без субсидии может остаться каждая пятая семья, считает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

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В этом году, после грядущего перерасчета, размер субсидии сократится для большинства семей. Дело в том, что при расчете будут учитывать уже "осовремененные" пенсии и повышенную минималку. Кроме того, за указанный период выросли и средние зарплаты. При расчете субсидий также будут учитывать декабрьские зарплаты, которые традиционно, с учетом премий и других выплат, значительно выше средней заработной платы по году.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что в Украине может резко подорожать коммуналка.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объект
субсидии
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