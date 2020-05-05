В Украине банки и "Новая почта" изменили график работы на ближайшие выходные

График работы банков и отделений "Новой почты" в ближайшие выходные изменится в связи с праздником Дня победы над нацизмом 9 мая.

Так, согласно распоряжению Кабинета министров, 9 мая приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 11 мая. Поэтому с 9 по 11 мая банки работать не будут. Также 9 мая не будут работать отделения, которые открыты по субботам.

В свою очередь, "Новая почта" не будет приостанавливать свою работу на праздник:

9 мая (суббота) – отделения и адресная доставка работают по обычному графику субботы;

10 мая (воскресенье) – обычный график воскресенья;

11 мая (понедельник) – отделения и адресная доставка работают по графику субботы.

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