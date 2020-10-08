Украинцам могут снизить комиссию за пользование банковскими карточками

В Украине банкам могут ограничить взимаемую с клиентов комиссию за пользование карточками.

С такой инициативой выступил нардеп от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. Об этом свидетельствует законопроект №4178, который был зарегистрирован в Верховной Раде.

Согласно тексту документа, размер комиссионного вознаграждения за эквайринговые услуги (прием банковских карт для оплаты) в Украине в семь раз превышает европейские.

В связи с этим автор инициативы предлагает постепенное уменьшение финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования при осуществлении операций с помощью банковских карточек.

В случае принятия законопроекта размер интерчейнджа (комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании банковских карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций) не будет превышать:

с 1 января 2021 года – 1% от суммы транзакции;

с 1 июля 2021 года – 0,65% от суммы транзакции;

с 1 января 2022 года – 0,3% от суммы транзакции.

При этом общий размер комиссии за услуги эквайринга при осуществлении расчетов не сможет быть выше:

с 1 января 2021 до 30 июня 2021 года – 1,5% от суммы транзакции;

с 1 июля 2021 до 31 декабря 2021 года – 1% от суммы транзакции;

с 1 января 2022 года – 0,5% от суммы транзакции.

За нарушение предельного размера интерчейнджа или комиссии за услуги эквайринга банку грозит штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы – 50 тыс. грн, а с 1 января 2021 года – 60 тыс. грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские банки могут продлить срок действия банковских карточек своим клиентам, если он будет истекать во время карантина.