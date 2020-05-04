В Украине 10 лет будет засуха: что будет с ценами на продукты

В этом году Украину из-за глобальных изменений погодных условий ждет неурожай, а вместе с тем – повышение цен на основные продукты. Такая ситуация может продлиться около 10 лет

Об этом говорится в статье на OBOZREVATEL.

"Уже сегодня есть четкое понимание того, что из-за погодных условий этот год будет неурожайным. Мы будем иметь жаркое и засушливое лето. По предварительным оценкам урожай зерновых будет на 18% ниже, чем в прошлом году, примерно 60 млн тонн. Хлеб подорожает в связи с повышением цен на зерно", – объяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Кроме того, по его словам, на урожай овощей, особенно картофеля, повлиял карантин. Украинцы из-за него не успели посадить овощи борщевого набора. Поэтому в этом году картошки будет меньше, а цена на нее возрастет, говорит экономист. По мнению Пендзина, в этом году цена на продукты увеличится на 10-15%.

"Это предварительные оценки, потому что весенне-полевые работы еще не закончены. Хотя мировые цены на продовольствие падают, так как резко сократился спрос со стороны бизнеса: не работают кафе, рестораны, бары, фаст-фуды. На мировых рынках сахар и растительное масло подешевели на 12%. Но ООН бьет тревогу: в этом году больше людей будут голодать. Ведь год неурожайный, тяжелые погодные условия и из-за карантина многие страны не успели полностью все посеять. Поэтому цена на продовольствие пойдет вверх", – пояснил Пендзин.

Климатические изменения могут отразиться и на других сферах экономики. В частности, из-за жаркого лета могут вырасти цены на электроэенергию

"Например, если произойдет существенное потепление, то вырастут траты на электроэнергию из-за кондиционеров. Уменьшится количество дешевой электроэнергии. Ведь уровень воды в реках будет падать, и у ГЭС не будет возможности вырабатывать дешевую электрику", – рассказал экономист Борис Кушнир.

В свою очередь заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова предупредила – погодные условия, которые наблюдаем сейчас, будут в Украине в ближайшее десятилетие: засухи, штормовые ветра, резкое колебание температур. "В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, пылевая буря, которая накрыла Киев была вызвана ветровой эрозией почвы из-за отсутствия осадков и несет опасность как для людей, так и для растений.

Киев и область в четверг, 16 апреля, накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.

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