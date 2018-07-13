В Украине сильно снизился евро в обменниках: курс валют

В пятницу, 13 июля, Национальный банк Украины не изменил официальный курс гривни к доллару, установив на уровне 26,22 грн/$.

По данным НБУ, стоимость европейской валюты снизилась на 20 копеек и установилась на отметке в 30,57 грн/€.

При этом, средний курс продажи доллара в банках вырос на 10 копеек – до 26,25 грн/$, а стоимость евро снизилась на 5 коп. – до 30,90/€.

В обменниках американская валюта по сравнению с предыдущим рабочим днем не изменилась в цене и продолжает оставаться на отметке 26,25 грн/$.

В то же время стоимость европейской валюты в обменниках снизилась на 42 копейки – до 30,59 грн/€.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине гривня укрепляется к доллару летом в последние два года и сильных валютных колебаний в следующие полтора месяца ждать не стоит.