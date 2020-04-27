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27 апреля • обновлено в 15:16
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В Telegram боты торгуют данными украинцев, которые могли украсть у ПриватБанка

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В мессенджере Telegram были обнаружены два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги, используя при этом пользовательскую базу, возможно похищенную у ПриватБанка.

Как сообщает AIN, один бот под названием "Досье" уже закрыт, второй еще работает. Первый бот за деньги по телефонному номеру предоставлял ФИО пользователя, дату рождения, серию и номер паспорта, прописку и ИНН. Второй бот еще работает, он действует по схожей схеме и тоже за деньги. 10 запросов в нем стоят $50, 50 — $100, 200 — $200.

Оба бота используют одну и ту же базу. В обсуждении первого бота пользователи отмечают, что скорее всего речь об украденной базе ПриватБанка. В самом финучреждении заявили, что знают о ботах и уже обратились в правоохранительные органы.

"10 запросов за $50": украинцев предупредили об угрозе в Telegram

"Мы обнаружили этот чат-бот 23 апреля и подали заявление в полицию для открытия уголовного разбирательства. Также мы в очередной раз обратились к клиентам с предупреждением об опасности передачи личных данных в подобных мошеннических ботах. Нам неизвестны источники данных у таких мошенников, мы надеемся выяснить их с помощью правоохранительных органов", — сообщили в банке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине произошла утечка базы данных о тестированных на коронавирус. В Киеве соседи узнали о том, что женщина сдавала тест, объявили ее "больной" и устроили слежку.

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Место
Украина
Теги
ПриватБанк Telegram
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