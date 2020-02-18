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18 февраля • обновлено в 21:11
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"Силен в красивых презентациях": в инвест-стратегии Гончарука нашли ряд изъянов

1.4т
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В новой стратегии экономического роста, которую презентовало правительство Алексея Гончарука, нашли ряд изъянов, мешающих привлечению инвесторов в Украину.

Анализ плана провели в материале "Зеркала недели". Отмечается, что желания иностранных вкладчиков в очередной раз проигнорировали, а глава правительства "силен только в красивых презентациях".

"Инвестор ждет верховенства права, защиты собственности, нулевой толерантности власти к коррупции, простых регуляций, стабильного законодательства и конкурентных преимуществ в регионе. Украина в ответ предлагает: приватизацию, концессии, индустриальные парки, инвестиционных нянь и поддержку малого бизнеса. Эти параллельные прямые никогда не встретятся", – сказано в статье.

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В инвест-стратегии Гончарука нашли ряд изъянов

В инвест-стратегии Гончарука нашли ряд изъянов

dеlo.ua

Так, автор обратил внимание, что во-первых, все перечисленное в стратегии, за вычетом инвест-няни, – это наши стратегические приоритеты со времен Арсения Яценюка. При этом эффективности таких инициатив замечено не было.

Во-вторых, стратегия подверглась критике, поскольку по задумке правительства она должна приблизить Украину к развитым странам. "Наша цель не догонять развитые страны, мы уже не сможем этого сделать. Мы должны прыгнуть в их будущее, и стандартные рецепты для этого не годятся", – отметил автор.

Обратили внимание также на то, что инвестор хочет рабочую биржу, а желательно, несколько, ассортимент инвестиционных инструментов, привычную финансовую инфраструктуру, возможность свободно распоряжаться своими деньгами: "Он не едет в Украину за доступным дешевым кредитом, ему не нужна стиралка в рассрочку".

В инвест-стратегии Гончарука нашли ряд изъянов

В инвест-стратегии Гончарука нашли ряд изъянов

dеlo.ua

На пути иностранных вкладчиков в Украину заметили еще одну преграду, которую должны чем-то "перебить" в Украине – готовые индустриальные парки в соседних странах (Польше или Словакии).

"Ни президент, ни премьер до сих пор не поняли, что привлечение инвестиций это торговля на высококонкурентном рынке. Тут надо и про соседей знать все, и про самих себя, а не жить в альтернативной реальности и слышать только то, что нравится", – резюмировали в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров запланировал за 5 лет увеличить ВВП страны на 40%, создать более 1 млн рабочих мест и привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Все это озвучили на презентации плана "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Комментарии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
надо не инвесторов привлекать,а работать ,пахать всем,не биткоины майнить и рассказывать дурь про заработки в интернете,а строить,распахивать те поля,что позарастали,неудобья ,кау было при "тоталитаризме",онижедетов выгонять на сельхозработы периодически.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Наша цель не догонять развитые страны, мы уже не сможем этого сделать. Мы должны прыгнуть". Правильно, и подальше прыгайте, чтобы сразу перепрыгнуть всю Европу и оказаться в Африке, где собственно вам и место)
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
режим Идиoкpaтии и бaнда клoyнoв-aферистов.
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