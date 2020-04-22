В СССР мяса не было? В сети развенчали главный советский миф

В СССР никогда не наблюдалось дефицита мяса. Его производили достаточно и продавали в магазинах, кооперативах и готовили в столовках.

Об этом сообщается на сайте "Мифы истории СССР".

"Статистика потребления демонстрирует, что мясо и мясные продукты входили в рацион советских граждан, хотя по потреблению этих продуктов они отставали от жителей ряда западных государств. В 1984 г. советский потребитель съедал в течение года 64 кг мяса, США – 108,2 кг, Великобритании – 69,5 кг, Швеции – 57,7 кг. В более ранние периоды "эпохи застоя" потребление мяса было ниже, а отставание от стран запада – больше, однако мясо никогда полностью не исчезало из рациона граждан", – сказано в публикации.

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Отмечается, что миф о том, что мяса в СССР не было был создан из-за специфики его приобретения в торговле.

Мясо в СССР поступало на стол граждан пятью основными способами:

1) Через систему госмагазинов.

Мясо говядина по 1,90 - 2,20 рублей за килограмм

Отмечается, что этим способом массово снабжались только Москва, Ленинград, столицы союзных и автономных республик, армия и некоторые города.

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"При цене на говядину по 1,80-2,20 руб. за кг при средних закупочных ценах 85 года в 2,52 р. за мясо в тушах. То есть после доставки отрезания ливера и разделки это мясо должно было стоить 3-3,5 руб. Полтора рубля к цене фактически дотировалось. А к 1990 году средняя закупочная по России была уже 3,38 рубля, то есть мясо не могло стоить в продаже дешевле пяти рублей - и дотировалось уже по три рубля на килограмм", – сказано в тексте.

СССР livejournal.com

2) Через систему столовых на предприятиях.

Справка: в CCCР работало примерно 350 тыс. столовых – по одной на каждые несколько сот человек населения. Одновременно в столовых могли покушать свыше 20 миллионов человек

"Про них часто забывают, но через них проходили огромные объемы мяса, сопоставимые со всеми объемами госторговли мясом, в том числе и в глубинке, где, согласно мифу, "мяса по госцене никогда не было". Посетители столовых регулярно ели суп с мясом и котлету, азу или гуляш у себя по месту работы или учебы. Обычная цена обеда (первое и второе с мясом) – от 40 до 60 копеек. На минимальную зарплату (70 рублей) можно было сытно покушать 150 раз – по пять раз в день. Впрочем, был и рыбный день. Один в неделю. Все его помнят и ругают, забывая, что он был рыбный только потому, что остальные дни в СССР были мясные", – указывает автор.

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Стоит отметить, что помимо столовых в СССР были еще и пельменные, а в пельменях тоже настоящее мясо.

СССР livejournal.com

3) Через систему кооперативной торговли

Мясо говяжье по 3,00-3,50 руб. за кг, колбаса полукопченая – по шесть рублей

Отмечается, что в сельской местности и малых городах система коопторга была основной, снабжающей население мясом (после столовых). Как правило, никаких очередей там не было, даже в конце 80-х.

СССР livejournal.com

4) Через систему колхозных рынков.

В 1985 году в СССР постоянно работало 8 088 колхозных рынков на которых было полтора миллиона торговых мест. И они не пустовали

"В больших и средних городах рынки работали ежедневно, в мелких – по выходным, обычно с утра. Цены по стране сильно колебались: от кооперативного уровня в 3-3,50 в глубинке, до пяти рублей в крупных городах, и до десяти на крупных рынках в Москве (Центральный, Черёмушкинский и т. д. ). Впрочем, москвичам были доступны и периферийные рынки на окраинах города", – указывает автор.

Рынок в СССР livejournal.com

5) Собственное производство

В основном было развито в селах. У редкого колхозника не стояло на откорме поросенка, а то и двух

"Поросенок за лето вырастает до 100-120 кг живого веса. Этим можно объяснить, что в селе в магазинах никогда не было мяса. Впрочем, по весне на рынках всегда была организована торговля живыми цыплятами, для горожан. Во многих местах люди обязательно за лето на дачах выращивали два-три десятка кур на подножном корму. Иногда и гусей", – сказано в статье.

Автор утверждает, что при этом во многих регионах источником мяса была охота.

"Такие вещи как охота мы не учитываем, хотя есть регионы, где это был основной источник, причем не со времен советской власти, а извечно – как традиция местного населения. Впрочем, отец одного из авторов статьи, хоть и коренной москвич но заядлый охотник, регулярно приносил домой увесистые части туши кабанов, лосей, не говоря о всяких утках, тетеревах и рябчиках – их вообще за пищу не считали. Так, баловство", – пишет автор.

Отмечается, что за счет государственной, кооперативной торговли и общественного питания в 1985 году было продано 12,359 млн тонн мяса.

"То есть при населении в 272 млн человек по 45 кг мяса на душу населения... А вот в гостатистику потребления мяса населением включалось также собственное производство мяса населением. Именно поэтому цифра потребления мяса в том же 1985 году составляет не 45, а 62 кг на душу населения в среднем по СССР", – заключает автор.

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