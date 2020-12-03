В США запустят в космос туристический корабль: сколько будут стоить полеты

Американская компания Virgin Galactic проведет в декабре тестовый запуск туристического космического корабля.

Заявки на будущие полеты подало уже более 700 человек. Стоимость билета составляет 250 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Virgin Galactic.

Испытательный запуск корабля SpaceShipTwo – VSS Unity предполагается осуществить в период с 11 декабря.

SpaceShipTwo рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов. Он поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo с аэродрома в штате Нью-Мексико.

После отстыковки корабль выйдет на суборбитальную орбиту высотой около 100 км, а затем совершит посадку на Земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября американская компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9. Запуск произошел в 04:13 по Киеву на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Отмечается, что SpaceX вывела на низкую околоземную орбиту 16-ю партию из 60 интернет-спутников Starlink.