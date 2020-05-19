В США сказали, ждать ли второй Великой депрессии из-за COVID-19

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что нынешний кризис в будущем вряд ли будет охарактеризован как вторая Великая депрессия.

Об этом сказано в материале CBS, передает "ИноТВ".

"Я не думаю, что такой исход вообще вероятен. Есть ряд очень фундаментальных различий. Во-первых, два месяца назад у нас была очень здоровая экономика. И у нас речь идёт о внешнем событии, о природном бедствии. И тут имеется одно существенное различие. В 20-х годах, когда произошла Депрессия, когда произошёл обвал и всё остальное, рухнула финансовая система. Сейчас наша финансовая система сильна, ей удается выдерживать происходящее. После последнего кризиса мы потратили 10 лет на ее укрепление. В этом и состоит огромное различие", — подчеркнул Пауэлл.

В США спрогнозировали последствия кризиса

Кроме того, по его словам, во время Великой депрессии центробанки пытались поднять процентные ставки, чтобы сохранить привязку валюты к золотому стандарту, хотя тогда надо было поступать противоположным образом.

Глава ФРС также добавил, что сейчас в мире правительства и центробанки реагируют на происходящее очень активно и оперативно.

"Так что, по-моему, всё это указывает на то, что произойдёт следующее: будет очень резкий спад. Это должен быть гораздо более короткий спад, чем тот, который ассоциируется с 30-ми годами", — подчеркнул Пауэлл.

При этом он обнадёжил, заявив о наличии "хороших шансов" на то, что в третьем квартале будет "позитивный рост". Глава ФРС отметил, что к концу этого года вряд ли удастся вернуться к докризисным показателям.

"Когда мы пойдём по пути восстановления, главное — оставаться на этом пути и просто делать всё возможное, чтобы оставаться на нём в течение длительного периода времени. А экономика будет постоянно излечиваться. И очень скоро мы вернёмся к более нормальным уровням безработицы и занятости. Люди вернутся на свои рабочие места", — уверен Пауэлл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Александр Савченко спрогнозировал, что Украина станет одной из самых больших "жертв" пандемии коронавируса в мире.

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